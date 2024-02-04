أخطر أفعى في العالم على مروحة سقف.. وسكان المنزل في رعب

في مقطع فيديو انتشر على إنستجرام، ظهرت أفعى ملك الكوبرا ملفوفة على مروحة سقف داخل منزل في الهند، حتى يكاد ألا يلحظها أحد.

تسببت حركة الكوبرا المضطربة في اهتزاز المروحة، مما لفت انتباه سكان المنزل، وقد بدا الأمر كما لو أن المروحة ستسقط بسبب وزن أفعى ملك الكوبرا.

وحصد الفيديو المرعب أكثر من 2 مليون مشاهدة على إنستجرام ونحو 51 ألف إعجاب منذ نشره.

وأعربت غالبية التعليقات عن قلقها إزاء الوضع المرعب، وسلطت الضوء على الخطر المحتمل الذي تشكله الأفعى على سكان المنزل.

ويسلط الفيديو الضوء أيضًا على مخاوف كبيرة بشأن الضرر المحتمل إذا فشل الأفراد في الانتباه إلى محتويات غرفهم أو منازلهم التي ربما تحتوي على مثل هذه المخلوقات السامة.

وفي مشاهد مماثلة، ظهر مقطع فيديو آخر على الإنترنت يصور اللحظة الصادمة لسقوط ثلاثة ثعابين عملاقة من سطح منزل على سكانه في ماليزيا.

https://www.instagram.com/reel/C2j5S7qxT5v/?igsh=bHF6YWVuM28zNm1s