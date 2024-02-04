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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرها 285 سنة.. بيع "ليمونة ناشفة" مقابل مبلغ خيالي| لن تصدق

ليمونة
ليمونة

حققت لميمونة عمرها 285 عامًا صفقة ضخمة، حيث تم بيعها مقابل 1,416 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 56 ألف جنيه مصري) وفقًا لوكالة UPI.

عثر أحد المتخصصين على الليمونة المجففة الفريدة داخل خزانة تعود إلى القرن التاسع عشر، وتم عرضها إلى مزاد Brettells Auctioneers في شروبشاير بالمملكة المتحدة البريطانية من قبل عائلة ورثتها من عمها الراحل.

جاءت الليمونة مع رسالة منقوشة عليها، تقول: "أهداها السيد بي لو فرانشيني في 4 نوفمبر 1739 إلى الآنسة إي باكستر".

كان أحد المتخصصين يصور الخزانة المعروضة للبيع، حيث وضعوا الليمونة في الجزء الخلفي من الدرج. 

ووفقًا لصحيفة The Sun، يُعتقد أن الخزانة قد تم نقلها كهدية رومانسية من الهند الاستعمارية إلى إنجلترا. 

وقال ديفيد بريتل، صاحب المزاد: "اعتقدنا أننا سنحظى ببعض المرح ونضع (الليمون) في المزاد بسعر يتراوح بين 40 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا". 

لكننا تفاجأنا أنها بيعت مقابل 1100 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الرسوم، بإجمالي 1416 جنيهًا إسترلينيًا، جلبت الخزانة 32 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

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