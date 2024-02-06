وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

حاول أحد فنيي الكابلات في فيشاخاباتنام بولاية أندرا براديش في الهند، خنق امرأة مسنة حتى الموت داخل منزلها، في محاولة لسرقة سلسلتها الذهبية.

ويظهر الحادث، الذي وثقته كاميرا المراقبة داخل المنزل، الرجل وهو يلف منشفة حول رقبة المرأة بينما كانت جالسة ثم يخنقها في محاولة لقتلها، وتمكن لاحقًا من الفرار بسلسلتها الذهبية المكونة من 8 تولات.

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 1.27 دقيقة، يمكن رؤية العجوز وهي تكافح لحماية نفسها من قبضة المتهم، وتصرخ طلباً للمساعدة وتواجه صعوبة في التنفس، فيلجأ المعتدي إلى تغطية فمها في محاولة مروعة لإسكاتها.

وبأعجوبة، نجت الضحية، لاكشمي ناراياناما، من الهجوم الخطير، ويقال إنها الآن في حالة جيدة.

ووفقا لتقرير صحيفة “إنديا توداي”، فإن المتهم جوفيند يعمل كفني كابلات، وكان يزور منزل المرأة في كثير من الأحيان للعمل.

وعندما وجد المرأة العجوز وحدها في المنزل، استغل جوفيند الوضع وحاول سرقة سلسلتها الذهبية.

بناءً على شكوى قدمتها عائلة المرأة المسنة، تم رفع قضية بموجب المادتين 307 (محاولة القتل) و394 (التسبب طوعًا في الأذى عند ارتكاب السرقة) من قانون العقوبات الهندي (IPC).