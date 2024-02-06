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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

برلمان المالديف
برلمان المالديف

ما تراه ليس بحلبة مصارعة أو حلقة من حلقات WWE حيث يركل المصارعون ويقذفون بعضهم البعض، بل إنها مشاهد اشتباكات عنيفة بين النواب في برلمان جزر المالديف حيث وقع الشجار بينهم خلال جلسة رئيسية في مجلس النواب.

أظهرت الصور والمقاطع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نواب البرلمان في جزر المالديف وهم يوجهون الركلات واللكمات لبعضهم البعض، ويتصارعون على الأرض بعد خلافات حول التصويت الرئيسي لحكومة الرئيس مويزو.

ووقعت الاشتباكات بين نواب المؤتمر الوطني الشعبي (PNC) والحزب التقدمي المالديف (PPM) – التحالف الحاكم والحزب الديمقراطي المالديفي المعارض (MDP).

في أحد مقاطع الفيديو، يظهر النائب عن الحزب الديمقراطي عيسى والنائب عن المجلس الوطني الفلسطيني عبد الله شهيم عبد الحكيم وهما يخوضان قتال شوارع، حيث تبادلا الركلات وشد شعر بعضهما البعض. 

وظهر شهيم وهو يمسك بساق عيسى بينما اصطدم كلا النائبين بالأرض حيث وجها ضربات لبعضهما البعض بينما حاول أحد النواب فض الشجار.

نواب البرلمان برلمان المالديف

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بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

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