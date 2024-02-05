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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. مذيعة أسترالية تصفع نفسها على الهواء | ما السبب؟

مذيعة أسترالية
مذيعة أسترالية

انتشر مقطع فيديو مضحك على الإنترنت تظهر فيه مراسلة أسترالية وهي تصفع نفسها على الهواء مباشرة، وذلك بسبب بعوضة مُزعجة.

وقع الحادث المضحك عندما كانت أندريا كروثرز، مراسلة برنامج Today's Australia، تقدم تقريرًا عن الفيضانات الأخيرة في مدينة بريسبان. 

وبينما هي على الهواء مباشرة، حطت بعوضة على أنفها، ففاجأتها، حاولت المذيعة الأسترالية إبعادها لكنها في النهاية صفعت نفسها على وجهها. 

شعرت أندريا بالحرج الشديد لدرجة أنها هربت على الفور من الكاميرا، وضربت ذراعيها بينما واصلت البعوضة مهاجمتها. 

وفي وقت لاحق، شاركت الفيديو عبر صفحتها على موقع إنستجرام مرفقًا بتعليق مضحك من زملائها في العمل.

بعد أن انتشرت الحادثة المضحكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت المذيعة لاحقًا في النشرة وهي ترتدي غطاء رأس شبكيًا.

وخلال البث المباشر، ظهرت أمام الكاميرا وهي ترتدي غطاء الرأس الأسود، وقالت مازحة إن ذلك تمت الموافقة عليه من قبل الموارد البشرية.

https://www.instagram.com/reel/C2yCzq4SAF0/?igsh=ZDc4bnhheXR1M2Rv

أسترالية مذيعة على الهواء

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