عرضها مترين.. شاهد أغرب ناطحة سحاب في العالم

كوكبنا الأزرق مليء بالمباني الرائعة التي لا تتوقف أبدًا عن إدهاشنا، وعلى العكس من ذلك، هناك أيضًا بعض الهياكل الغريبة التي تجعلنا في حيرة من أمرنا، ونتساءل عن وجودها.

وفي سياق مماثل، انتشر مقطع فيديو لمبنى في ولاية بيهار الهندية على الإنترنت، حيث أشار إليه مستخدمو الإنترنت مازحين باسم " برج خليفة بيهار ".

في المقطع تظهر ناطحة سحاب مكونة من خمسة طوابق على قطعة أرض صغيرة تبلغ مساحتها ستة أقدام فقط.

يبدو أن المبنى قد تم تشييده بكسر جميع المعايير المعمارية، وقد أعرب العديد من مستخدمي الإنترنت عن قلقهم بشأن الأسرة التي تعيش في المبنى، مشيرين إلى أن المبنى ليس آمنًا ضد الزلازل ويمكن هدمه مثل بيت من ورق.

أطلق مدون الفيديو الذي نشر "الأعجوبة الضخمة" على المبنى اسم " برج خليفة في بيهار"، ومع ذلك، فقد أطلق عليه أيضًا اسم "برج إيفل في بيهار".

والمثير للدهشة أن الهيكل الغريب أصبح منطقة جذب سياحي شهيرة حيث يزوره الناس لالتقاط صورة شخصية معه.

يقع المبنى المكون من 5 طوابق في حي جانيبور، ويبلغ عرضه 5 أقدام فقط من الداخل، لكن المالك استخدم المساحة بكفاءة تامة.

ومن المثير للاهتمام أن المبنى المكون من خمسة طوابق يحتوي على جميع وسائل الراحة، وقد تم تصميمه بطريقة تلبي جميع احتياجات المساحة، بما في ذلك المطبخ والحمام وغرفة النوم، على الرغم من صغر حجمه.

https://www.instagram.com/reel/C2ehpEUv-qO/?igsh=bzR5MWxkZWJoemJn