عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عرضها مترين.. شاهد أغرب ناطحة سحاب في العالم

أغرب ناطحة سحاب
أغرب ناطحة سحاب

كوكبنا الأزرق مليء بالمباني الرائعة التي لا تتوقف أبدًا عن إدهاشنا،  وعلى العكس من ذلك، هناك أيضًا بعض الهياكل الغريبة التي تجعلنا في حيرة من أمرنا، ونتساءل عن وجودها. 

وفي سياق مماثل، انتشر مقطع فيديو لمبنى في ولاية بيهار الهندية على الإنترنت، حيث أشار إليه مستخدمو الإنترنت مازحين باسم " برج خليفة بيهار ". 

في المقطع تظهر ناطحة سحاب مكونة من خمسة طوابق على قطعة أرض صغيرة تبلغ مساحتها ستة أقدام فقط. 

يبدو أن المبنى قد تم تشييده بكسر جميع المعايير المعمارية، وقد أعرب العديد من مستخدمي الإنترنت عن قلقهم بشأن الأسرة التي تعيش في المبنى، مشيرين إلى أن المبنى ليس آمنًا ضد الزلازل ويمكن هدمه مثل بيت من ورق.

أطلق مدون الفيديو الذي نشر "الأعجوبة الضخمة" على المبنى اسم " برج خليفة في بيهار"، ومع ذلك، فقد أطلق عليه أيضًا اسم "برج إيفل في بيهار". 

والمثير للدهشة أن الهيكل الغريب أصبح منطقة جذب سياحي شهيرة حيث يزوره الناس لالتقاط صورة شخصية معه.

يقع المبنى المكون من 5 طوابق في حي جانيبور، ويبلغ عرضه 5 أقدام فقط من الداخل، لكن المالك استخدم المساحة بكفاءة تامة.

ومن المثير للاهتمام أن المبنى المكون من خمسة طوابق يحتوي على جميع وسائل الراحة، وقد تم تصميمه بطريقة تلبي جميع احتياجات المساحة، بما في ذلك المطبخ والحمام وغرفة النوم، على الرغم من صغر حجمه.

https://www.instagram.com/reel/C2ehpEUv-qO/?igsh=bzR5MWxkZWJoemJn

ناطحة سحاب أغرب ناطحة سحاب الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

لا تعامل معهم إطلاقًا .. كيروش يضع شرطًا مثيرًا لتدريب منتخب مصر

موضوعات متعلقة

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

مُعلم هندي يدخل الفصل «سكرانًا».. فماذا فعل الطلاب؟ |شاهد

عواقب مُميتة.. رجل يتحدّى الأطباء ويأكل الدجاج النيئ يوميًا |ما السبب؟

شاهد.. مذيعة أسترالية تصفع نفسها على الهواء | ما السبب؟

عمرها 285 سنة.. بيع "ليمونة ناشفة" مقابل مبلغ خيالي| لن تصدق

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة

أخطر أفعى في العالم على مروحة سقف.. وسكان المنزل في رعب

«نيوتن غزة».. طفل فلسطيني ينجح باختراع يُضيء الخيام|ماذا فعل؟

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو

إدارة بايدن تعارض مشروع قانون مستقل لتقديم المساعدات إلى إسرائيل

رمضان 2024| كريم عبد العزيز ينشر صورا لشخصيته في مسلسل الحشاشين

ركعتا الفجر قبل الأذان أم بعده .. فضلهما وهل يجوز قضاؤهما بعد الضحى؟

مصر تستضيف مؤتمر مجلس المطارات الإقليمي الإفريقي 24 فبراير الجاري

بعد توجيهات الرئيس| كيف يحصل مزارعو القصب على الشتلات بأبسط الطرق؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل اللحمة .. طريقة عمل المسقعة بالسمك

عرضها مترين.. شاهد أغرب ناطحة سحاب في العالم

حسبة برمة| الهلال السعودي يسعى لخطف صلاح من الاتحاد.. وتوتنهام يزاحم ليفربول على الفوز بالبديل البرازيلي

حتى أبويا معرفش.. نجل هاني الناظر يكشف عن إصابته بهذا المرض

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ