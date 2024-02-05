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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عواقب مُميتة.. رجل يتحدّى الأطباء ويأكل الدجاج النيئ يوميًا |ما السبب؟

الدجاج النيئ
الدجاج النيئ

مع تزايد وعي الناس بالصحة، بدأت أنواع مختلفة من الأنظمة الغذائية تشق طريقها إلى حياتنا. 

ففي إحدى هذه التجارب الغذائية، يقوم رجل بأكل الدجاج النيئ لمدة 17 يومًا، ويهدف إلى الاستمرار في ذلك حتى يشعر بألم في البطن، متحديًا الأطباء والخبراء.

وكان الرجل ويدعى جون، يشارك مقاطع فيديو عن تناوله للدواجن النيئة عبر صفحته على موقع إنستجرام، والتي تحمل اسم "تجربة الدجاج الخام".

بدأ هذه التجربة في 19 يناير، وقام بتصوير نفسه وهو يأكل قطعًا من الدجاج النيئ، مع إضافات وتوابل مختلفة، وهو يعتقد اعتقادًا راسخًا أن تناول اللحوم النيئة ليس مرعبًا كما كنا نعتقد.

وادعى أنه لم يمرض منذ بدء التجربة، يقول: "عندما يطلب مني شخص ما ألا أفعل شيئًا معينًا، فإن ذلك يجعلني دائمًا أكثر فضولًا وأضاف جون: "هذه المرة كانت مع الدجاج".

"إذا مرضت، آمل أن يكون الأمر مجرد حركات أمعاء سائلة وألم بسيط في البطن، لكن لدي عشرات الآلاف من التعليقات تحذرني من أن الأمر يمكن أن يكون أسوأ، وسيكون أسوأ.. الوقت وحده سيخبرنا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها القيام بشيء كهذا، وسبق له أن وثّق تجربة مماثلة على موقع يوتيوب بعنوان "تناول اللحوم النيئة في مطعم Whole Foods كل يوم حتى أموت بسبب البكتيريا"، حتى أصابه الملل بعد 200 يوم.

 

ما رأي الأطباء في تناول الدجاج النيئ؟

وقال العديد من الأطباء والخبراء إن تجاربه يمكن أن يكون لها عواقب مُميتة فعلية، وكتب أحد الأطباء في قسم التعليقات: "من أجل حب كل ما يتعلق بالعقلانية، لا تحاول أن تفعل ما يفعله هذا الرجل، فإنه غبي للغاية". 

تشير مراكز  السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)  إلى أن الدجاج النيئ عادة ما يكون ملوثًا ببكتيريا مثل السالمونيلا، والعطيفة، والمطثية الحاطمة.

الدجاج اسعار الدواجن السالمونيلا موقع انستجرام

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