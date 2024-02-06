طلع مقطوع.. عريس هندي يتغيب عن زفافه بسبب الحذاء

في حادثة غريبة، سجل رجل في منطقة فاتحبور بولاية أوتار براديش الهندية محضرًا ضد صاحب متجر بعد أن فاته حفل زفافه، بسبب زوج من الأحذية الممزقة، اشتراها من المتجر.

أرسل العريس جيانيندرا بهان تريباثي، وهو من سكان فتحبور ويعمل محاميا، إخطارًا بالمحضر إلى صاحب المتجر، سلمان حسين يطالبه فيه بالتعويض المالي.

وادعى تريباثي في محضره أنه فشل في حضور حفل زفافه؛ لأن الحذاء الذي أحضره من متجر حسين لم يصمد لمدة أسبوع، وتمزق خلال 6 أيام.

وقال تريباثي إنه اشترى الأحذية من متجر “حسين” العام الماضي، وأكد له أن الأحذية من علامة تجارية مشهورة وتأتي مع ضمان لمدة 6 أشهر، ومع ذلك، فإن الحذاء لم يصمد حتى لمدة أسبوع وتسبب في عدم تمكنه من حضور حفل زفافه، كما ادعى تريباثي.