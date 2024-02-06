عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طلع مقطوع.. عريس هندي يتغيب عن زفافه بسبب الحذاء

عريس
عريس

في حادثة غريبة، سجل رجل في منطقة فاتحبور بولاية أوتار براديش الهندية محضرًا ضد صاحب متجر بعد أن فاته حفل زفافه، بسبب زوج من الأحذية الممزقة، اشتراها من المتجر.

أرسل العريس جيانيندرا بهان تريباثي، وهو من سكان فتحبور ويعمل محاميا، إخطارًا بالمحضر إلى صاحب المتجر، سلمان حسين يطالبه فيه بالتعويض المالي. 

وادعى تريباثي في محضره أنه فشل في حضور حفل زفافه؛ لأن الحذاء الذي أحضره من متجر حسين لم يصمد لمدة أسبوع، وتمزق خلال 6 أيام.

وقال تريباثي إنه اشترى الأحذية من متجر “حسين” العام الماضي، وأكد له أن الأحذية من علامة تجارية مشهورة وتأتي مع ضمان لمدة 6 أشهر، ومع ذلك، فإن الحذاء لم يصمد حتى لمدة أسبوع وتسبب في عدم تمكنه من حضور حفل زفافه، كما ادعى تريباثي.

عريس حذاء هندي ولاية أوتار براديش الهندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

بشأن الزنفلي.. أحمد حسن يكشف مفأجاة من ودية سموحة والأهلي

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

عرضها مترين.. شاهد أغرب ناطحة سحاب في العالم

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

مُعلم هندي يدخل الفصل «سكرانًا».. فماذا فعل الطلاب؟ |شاهد

عواقب مُميتة.. رجل يتحدّى الأطباء ويأكل الدجاج النيئ يوميًا |ما السبب؟

شاهد.. مذيعة أسترالية تصفع نفسها على الهواء | ما السبب؟

عمرها 285 سنة.. بيع "ليمونة ناشفة" مقابل مبلغ خيالي| لن تصدق

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة

أخطر أفعى في العالم على مروحة سقف.. وسكان المنزل في رعب

ترشيحاتنا

«1000 جنيه»|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة بعد هبوط الدولار.. وعيار 21 مفاجأة

بسبب حقوق السكان الأصليين.. تظاهروات احتجاجية في اليوم الوطني لنيوزيلندا

حمدي الميرغني عن دوره بمسلسل «للأذكياء فقط»: أقدم كوميديا نظيفة تناسب الأسرة

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

عدد ركعات النوافل وأوقاتها.. اعرفها

ما هو تعريف الأثر وعقوبات سرقته وتهريبه إلى الخارج؟.. القانون يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجنون الكبير قوي| سبب دخول علاء مرسي المستشفى.. وكيفية الوقاية من مرضه

طلع مقطوع.. عريس هندي يتغيب عن زفافه بسبب الحذاء

بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

الحل من السما.. اكتشاف كوكب جديد صالح للسكن| متى سننتقل إليه؟

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ