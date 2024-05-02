تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 25193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 30690 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10843 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 5669 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 8116 نقطة.