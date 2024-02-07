مصدوم .. أول رد فعل من «فيتوريا» بعد قرار إقالته

نشر الإعلامي مهيب عبدالهادي تصريحات أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أيمن عبد العزيز عن رد فعل “فيتوريا” بعد قرار إقالته: "مصدوم إن إزاي بلد كبيرة زي مصر يكون القرارات فيها سريعة بهذا الشكل.. والناس ماشية ورا كلام السوشيال ميديا".

وكان قد قرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب.