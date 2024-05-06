نقيب الفلاحين يحذر: سعر الثوم يصل لـ 150 جنيها في تلك الحالة

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن “الثوم” يتم زراعته في شهري أغسطس وسبتمبر، ويحصد في مارس وأبريل، مشيرا إلى أن محصول الثوم تم حصاده، وأصبح مخزنا لدى التجار.

وقال حسين ابو صدام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن هذا العام تم تصدير الثوم للدول العربية على رأسها السعودية والإمارات وأيضا تم تصديره لدول الإتحاد الأوروبي وروسيا.

وتابع نقيب الفلاحين، أنه لو أستمر التصدير، فإن سعر الثوم سيصل سعره لـ 150 جنيها في الأسواق، مؤكدا أنه لا بد للحد من تصدير “الثوم” لعدم الإضرار بالمواطن المصري.

وأشار أبو صدام إلى أنه لا بد من تطبيق قانون الزراعة التعاقدية في جميع المحاصيل الأساسية، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية ستساعد الفلاح على معرفة حقوقه ومواعيد الزراعة.