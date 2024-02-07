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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تُكرّم أبناء الصحفيين من حفظة القرآن الكريم

أوقاف الإسكندرية
"أوقاف الإسكندرية" تُكرم أبناء الصحفيين من حفظة القرآن

كرم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، المتفوقين في مسابقة القرآن الكريم التي عقدتها نقابة الصحفيين بالمحافظة لأبناء الصحفيين تحت إشراف المديرية.
وقدم وكيل الوزارة - في بيان أمس الثلاثاء - الشكر لجموع الصحفيين بالإسكندرية، باعتبارهم أصحاب الأقلام الحرة الصادقة التي تتحرى الدقة قبل الحديث أو الخوض في أي حادثة، مؤكدا الشكر لهم على ما يقومون به من حرص شديد وملموس على إبراز النشاط والدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف مما جعل وزارة الأوقاف من خلال مساجدها وأئمتها هي بحق حصن آمن لكل من يريد أن يتعلم أمور دينه.
وأشار إلى أن الصحفيين أشادوا بجهود وزارة الأوقاف وجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في خدمة القرآن الكريم وأهله وفيما يبذلونه لحفظ النشء وتوعية المجتمع مؤكدين أن وزارة الأوقاف أثبتت بقوة أنها الحصن الحصين والملجأ الآمن لإخراج جيل وسطي مستنير.
وفي سياق متصل، حضر الشيخ سلامة، حفل تكريم طلبة المركز الثقافي الخريجين دفعة عام 2023، بحضور الدكتور طلعت حجاج عميد المعهد، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، والشيخ على بدير مسئول شئون المساجد، وإيهاب البهي مدير المعهد.
وخلال الحفل أعرب عبد الرازق عن سعادته الغامرة لما رأه وشاهده من صبرا وإصرار وعزيمة لطلبة العلم الذين يحملون مشاعل النور ليبددوا ظلام الجهل وليرفعوا راية الدين والفكر الوسطي المستنير.

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