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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض “الاختيار" و"فومو” بالمركز القومي للسينما

المركز القومى للسينما
المركز القومى للسينما

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٠ فبراير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السادسة مساء.

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ومن المقرر عرض كلاً من الفيلم الروائى القصير " الأختيار " إخراج البرت جميل والذي يناقش هوس أحد الشباب بإستخدام السوشيال مديا ومايترتب عليه من آثار سلبية ، والفيلم الروائى القصير " فومو " إخراج حاتم قناوى والذي يناقش مدى تأثير السوشيال مديا على الأشخاص ومايترتب علية من آثار سلبية على الأسرة ، والفيلم التسجيلى " يوم طلعتله شمس " إخراج سليمان حمزة والذي يناقش بشكل توثيقى عن حياة الصيدين وظروف تعايشهم مع البيئة المحيطة، والفيلم الروائى  "مر بطعم الشكولاته" إخراج مصطفى وفيق والذي يناقش مشكلة التنمر الوظيفى. 

 

وعقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

 

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

المركز القومي للسينما حسين بكر قطاع صندوق التنمية الثقافية نادي السينما المستقلة فيلم الاختيار

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