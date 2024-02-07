حماية البيانات في عالم متغير.. الخبراء يحذرون من مخاطر انتهاك الخصوصية ويدعون للعمل المستدام

يأتي حدث Safer Internet Day 2024 بالتزامن مع مخاوف حول البيانات المتعلقة بالقيود المفروضة على الوصول إلى العديد من التطبيقات الشائعة.

وهو ما يدفع المستخدمين إلى التحايل على القواعد الجديدة عن طريق تحميل البدائل. وفي وقتنا الحالي الذي يتم فيه جمع كميات هائلة من البيانات وتحليلها باستمرار، أصبحت أخطار اختراق البيانات، وسرقة الهوية، وانتهاكات الخصوصية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. لذلك،

وفي يوم 6 فبراير - المعترف به كتذكير بأهمية حماية المعلومات الشخصية في عالمنا الرقمي - يؤكد خبراء كاسبرسكي على حاجة المستخدمين الماسة إلى اتخاذ خطوات استباقية بخصوص أمن بياناتهم.