اتفاقية تعاون بين "الأهرام الكندية" وجامعة "بلاروس" لإنشاء كليات جديدة بالقطاع الطبي

وقعت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور أيمن نور الدين، مذكرة تفاهم مع جامعة جامعة بيلاروس الطبية الحكومية، عبر تقنية الفيديو، لتعزيز سبل التعاون بين الجامعتين وبالأخص كليات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، تحت رعاية السفير سيرجي تيرتنتييف، سفير بلاروس بالقاهرة وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وقع الاتفافية من الجانب البلاروسي، الدكتور سيرجي روبينيكوفيش، رئيس جامعة بلاروس الطبية، والدكتور فاسيلي رودنوك، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بحضور الدكتورة وجدان لطفي، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الأهرام الكندية وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور أيمن نور الدين أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في طريق إنشاء الكليات الطبية الجديدة بجامعة الأهرام الكندية وعلى رأسها كلية الطب البشري وكلية التمريض وكلية العلوم الطبية التطبيقية، لضمان جودة الخدمة التعليمية المقدمة بتلك الكليات في إطار السعي لبدء الدراسة بها العام المقبل، بجانب تعزيز التبادل الطلابي والاكاديمي مع كليات القطاع الطبي وربطها بكبرى الجامعات الاجنبية، ضمن استراتجية الجامعة للتحول إلى الجيل الرابع.