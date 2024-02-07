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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب يستعرض طلب إحاطة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قدم النائب علي أحمد علي استعراضا باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حول طلبه بشأن إعادة النظر في قرار محافظة كفر الشيخ الصادر بزيادة القيمة الإيجارية - حق انتفاع - للفدان الواحد بأراضي أملاك الدولة البالغ مساحتها ۱۷۰۰۰ فدان بمركزي سيدي سالم، والرياض من ۲۰۰۰ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه، مع العلم أن هذه الأراضي مستأجرة منذ عام ١٩٥٠.

وأوضح النائب خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك حالة استياء بين الأهالي، نظرا لأنه قد تكبد المستأجرين المشقة والعناء في استصلاحها، فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية بهذه الأراضي ومواقع الري بها مختلفة وغير مهيئة للري والصرف وتروى من بحيرة البرلس، مشددا على ضرورة أن يكون هناك منطقية وواقعية في تحديد القيمة الإيجارية لهذه الأراضي.

رد على ذلك رئيس اللجنة، أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن وصول القيمة الإيجارية لهذه الأراضي ل5000 جنيه يعتبر قيمة غير عادلة للدولة، ليضيف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تلك الإشكاليات تحتاج لطريقة معينة للتعامل معها، وذلك من أجل مراعاة الواقع في ذلك.

وأوضح درويش: إحداث تغيير في المعطيات القائمة يحتاج إلى نوع من أنوع التدرج وإذا كانت مسألة التدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية فإن التدرج في رفع القيمة الإيجارية يمكن أن يساهم في حلحلة المشكلة.

محافظ كفر الشيخ القيمة الإيجارية حق انتفاع اراضي املاك الدولة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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