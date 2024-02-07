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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخولي: قرارات الرئيس السيسي جسدت علاقته بشعبه وانحيازه للمواطن البسيط

حسام الخولي
حسام الخولي

قال النائب حسام الخولي، "نائب رئيس حزب مستقبل وطن"، إن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم، تؤكد مدى انحيازه للمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن القرارات أعطت حالة من التفاؤل لدى المصريين في ظل الظروف الحالية.

أضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع "الإعلامية عزة مصطفى"، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرارات الرئاسية جسدت العلاقة بين الرئيس السيسي وشعبه، لافتًا إلى أنه رغم الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية والأزمة الدولارية، هذه القرارات تكلف الدولة كثيرا.

أشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن أهم بنود القرارات زيادة المعاشات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، حريص على زيادة هذه الفئات باستمرار في ظل الظروف المعيشية الحالية.

أكد النائب حسام الخولي، أنه بالنسبة لموقف العاملين في القطاع الخاص، وهذه عملية صعبة أيضا في الظروف والتحديات الحالية، إلا أن هذا الأمر سيكون محل عناية وزيادة العاملين بالقطاع الخاص، وفقا لرؤية كل التابعين للقطاع الخاص.

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