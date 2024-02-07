بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 5.78 نقاط ليبلغ مستوى 7256.16 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.08%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 246.11 مليون سهم عبر 14438 صفقة نقدية بقيمة 75.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 51.07 نقطة ليبلغ مستوى 5919.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.86% من خلال تداول 122.7 مليون سهم عبر 6711 صفقة نقدية بقيمة 31.8 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 10.13 نقاط ليبلغ مستوى 7961.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.13% من خلال تداول 123.3 مليون سهم عبر 7727 صفقة بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي.