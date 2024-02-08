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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الدهب.. شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة اليوم

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب - أغنية الدهب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم الدهب، مساء اليوم الخميس 8 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب، من كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: توما. 

 

حفل شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، والمقرر أقامته يوم 17 من فبراير الجاري على خشبة مسرح  ⁧‫الفوروم دوبيروت‬⁩ ، عن نفاذ التذاكر. 

وبلغت  أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

وأحيت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات  رأس السنة هناك ، في اول حفل بعد إعلان طلاقها .

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتي طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب يوتيوب أغاني شيرين

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