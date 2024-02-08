عملية تجميل تنتهي بمضاعفات خطيرة .. حكاية مدام أميرة مع دكتورة شهيرة

قالت أميرة، ضحية عمليات التجميل على يد طبيبة شهيرة، إنه بعد انتهاء العملية والإفاقة شعرت بألم رهيب، وشقيقتي عقب مشاهدتي سقطت على الأرض وتوجهت إلى المنزل وسط رعاية طبية كاملة

وأضافت أميرة، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن عادت أميرة إلى المنزل واستمر الألم في ساقيها مكان العملية، فاضطرت إلى الاستغناء عن الكانيولا التي تم تركيبها لها في أحد قدميها لتسكين الألم مما سبب لها حالة من «الزرقان» أسفل القدم، ثم بدأ اللون يتحول إلى اللون الأسود، وأحدثت العملية تضخم والتهاب في القدم بشكل مخيف.

وتابعت ضحية عمليات التجميل على يد طبيبة شهيرة، أن الطبيبة اقترحت إجراء تعديلات على العملية في مستشفى أخرى غير المستشفى التي كانت بها العملية الأولى،

واختتمت أميرة حديثها، بالدموع قائلة: مبقتش أحب أشوف نفسي في المرايا، وشكل إيدي والجرح بشع أوي، وأهلي كلهم بيساندوني، وعشت شهرين في حالة سيئة، وبنتي كانت خايفة تقرب لي بسبب الوضع السيء اللي كنت فيه، ودلوقتي مش عاوزة أشوف حد ولا أتكلم مع حد.