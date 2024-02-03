ردود فعل قوية عن حلقة عمليات التجميل ببرنامج تريندز.. وريهام الشيخ: سعادتي كبيرة

يوما بعد يوم، وحلقة بعد حلقة، يؤكد برنامج “تريندز” نجاحه وتفوقه، بما يتميز به من مناقشة لكل ما يهم الجمهور المصري والعربي.

ويحقق برنامج تريندز- الذي تقدمه الإعلامية المتميزة ريهام الشيخ- الترند على السوشيال ميديا التي يرتبط بها المشاهدين.

برنامج "تريندز" تعرضه القناة الأولى، أسبوعيا، في السابعة من مساء الأربعاء، وتصدرت حلقته التي عرضت الأربعاء الماضي، الترند، بتعليقات المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماع.

وناقشت الحلقة، قضايا اجتماعية عديدة، واستضافت فيها الإعلامية ريهام الشيخ، ضيوفا بارزين في حوارات تهم قطاعات كبيرة من الجمهور، من بينهم الدكتورة هدير هاني، التي تحدثت عن عمليات التجميل، وتصدرها الترند حاليا، والمصطلحات الجديدة في هذا العالم، وتوغلها بين فئات متعددة في أنحاء الوطن العرب.

وناقشت ريهام الشيخ مع الدكتورة هدير هاني، كل التساؤلات المثارة حول عالم عمليات التجميل، وما هو مناسب منها، وما لا يناسب، والجديد فيها، وكيف اتجه العلم الحديث في عمليات التجميل إلى الترميم فقط والإصلاح، وانتهت فكرة تغيير الشكل الطبيعي.

وأكدت الدكتورة هدير هاني، أن البساطة والشكل الطبيعي هو ما يسعى إليه حاليا أطباء التجميل؛ لأن ذلك أفضل بكثير، وسيقضي على مشكلات عمليات التجميل.

ومن جهتها، أبدت الإعلامية ريهام الشيخ، سعادتها بردود الفعل التي يحققها البرنامج منذ انطلاقته الجديدة مع بداية العام 2024، مشيرة إلى اهتمامها وفريق البرنامج بالتطوير المستمر، ومواكبة الأحداث، ومراعاة اهتمامات جمهور التليفزيون.

وقالت ريهام الشيخ، إننا نجتهد ونسعى بجدية لتقديم محتوى إعلامي ذو جودة عالية، يلبي احتياجات المشاهدين في كل المجالات.

وأضافت: ونحرص في حلقات “تريندز” على الانفراد بلقاءات خاصة ومفيدة في كل المجالات، والتنوع بها؛ لإرضاء مختلف أذواق المشاهدين.

الإعلامية ريهام الشيخ

من هي الإعلامية ريهام الشيخ؟

ريهام الشيخ هي إعلامية بدأت مشوارها الإعلامي في عدد من القنوات، منها شاشة التليفزيون المصري الذي قدمت على شاشته برنامج «مستقبلنا»، وعلى قناة otv قدمت برنامج «أرجوك ما تفتيش»، وقدمت برنامج «علشان التاني يحبك» على إذاعة نجوم إف إم، و«ست الستات» و«يحكى أن».