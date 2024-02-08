وكيل خطة النواب: زيادة الأجور دليل على تفاعل وقرب الرئيس من المواطن

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي تأتي دائما في التوقيت المناسب، وتلك القرارات دليل على تفاعل وقرب الرئيس من المواطن.

وأضاف "مصطفى سالم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية وهي تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا"، مؤكدا أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها 180 مليار جنيه.

واسترسل: الزيادة الحالية ستكون إضافية، بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية التي يحصل عليها المعلمين والأطباء، مشددا على أن الدولة تولي التعليم والصحة اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية.

وأكمل: أن الحكومة درست فكرة الزيادة بعناية واضحة، منوها بأن الزيادات سوف تسري على كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة.

