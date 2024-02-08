القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1445هـ ، بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحى.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد من علماء وزارة الأوقاف كلمة أشار فيها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتى تعظيماً وإجلالاً لصاحب هذه الذكرى العطرة لنبى الأمة محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وكفاحه العظيم فى سبيل دعوته ورسالته المشرقة للإنسانية ، وأضاف أن الإحتفال بهذه المناسبة لايكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم خلقاً وعملاً .

وألقى اللواء أح ياسر عبد العزيز الأسريجى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن إحتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة يأتى إعلاءً للقيم والمبادئ التى أرساها الرسول الكريم ، والإقتداء بسيرته الشريفة فى العمل والعطاء والوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها من أجل صون الوطن والدفاع عن مقدسات شعبه العظيم .

حضر الإحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلون عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.