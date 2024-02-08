عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1445هـ ، بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحى.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد من علماء وزارة الأوقاف كلمة أشار فيها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتى تعظيماً وإجلالاً لصاحب هذه الذكرى العطرة لنبى الأمة محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وكفاحه العظيم فى سبيل دعوته ورسالته المشرقة للإنسانية ، وأضاف أن الإحتفال بهذه المناسبة لايكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم خلقاً وعملاً .

وألقى اللواء أح ياسر عبد العزيز الأسريجى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن إحتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة يأتى إعلاءً للقيم والمبادئ التى أرساها الرسول الكريم ، والإقتداء بسيرته الشريفة  فى العمل والعطاء والوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها من أجل صون الوطن والدفاع عن مقدسات شعبه العظيم .

حضر الإحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلون عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

ترشيحاتنا

أولوية بيع الأسماك.. إطلاق نار بين صيادين وصاحب محل وسقوط ضحايا بسوهاج

ممثلة فرنسية تتهم مخرجا شهيرا بالاعتداء عليها.. تفاصيل

بالأبيض.. وصول قيادات وزارة التموين المتهمين بالرشوة إلى محكمة جنايات القاهرة

جائزة بملايين الجنيهات.. طالب مصري يجني أموالا طائلة لهذا السبب

400 للكندوز.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 8 فبراير 2024

462 مليون دولار تراجعاً| مصر تنجح في تخفيض واردات الوقود.. ماذا فعلت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد ميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ