برلمانية تطالب بمراقبة الأسواق بعد توجيهات الرئيس بحزم الحماية الاجتماعية

أكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب أن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في الوقت المناسب، مضيفة أنه بعد اتخاذ الدولة لحزمة القرارات الاجتماعية في أي وقت نجد زيادة في كافة أسعار السلع.



وطالب «الجزار» فى تصريحات لها بتشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة لمنع تلاعب التجار بأسعار السلع، ومحاولة ضبط الأسواق، متسائلة هل يلتزم القطاع الخاص بتلك القرارات من عدمه، مضيفة أنه لابد أن يكون هناك آليه لتنفيذ تلك القرارات، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أصدر عدداً من قرارات الحماية الاجتماعية، الخاصة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما نتج عنها من ارتفاع لأسعار السلع، ووجه بتنفيذ قرار برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50%، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، لأول مرة في تاريخ الأجور.