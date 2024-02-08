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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام المندوه: الزمالك يحتاج لكل رموزه .. وننتظر المكافأة من الصفقات الجديدة

صدى البلد


أكد الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن النادي يحتاج إلى كل رموزه في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن "تغيير الصورة الذهنية" كان الهدف الأسمى لمجلس إدارة النادي قبل تولي المسئولية.

وقال حسام المندوه في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك مع أحمد علي: "المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك لتقديم الصفقات الجديدة هو خطوة من خطوات تغيير الصورة الذهنية للنادي، المشهد الذي ظهر به المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك هو ما يستحقه النادي، وظهور رموز الزمالك في المؤتمر الصحفي أمر طبيعي "نسعى للم الشمل" .. وكنت أتمنى حضور الجميع".

وأضاف: "أشكر كل من تواجد في المؤتمر الصحفي.. وسيكون هناك مناسبات كثيرة لحضور كل من ينتمي للزمالك، نحتاج إلى كل من ينتمي لنادي الزمالك ليساعدنا في إدارة النادي".

وأتم : "نعمل على صرف كل مستحقات اللاعبين في كافة الألعاب وموظفي النادي بشكل منتظم.. مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب يقوم بتوفير كل مستحقات الأجهزة الفنية، ننتظر المكافأة من الصفقات الجديدة في تحقيق البطولات".

الدكتور حسام المندوه الصفقات الجديدة الكابتن حسين لبيب برنامج زملكاوى حسين لبيب حسام المندوه نادي الزمالك

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