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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على المشروعات الجديدة بمدينة الزينية في الأقصر

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر أحمد الهوارى

قال رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر أحمد الهوارى ، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لمدينة الزينية تتضمن عدة مشروعات قومية وخدمية تستهدف التيسير على المواطنين وتقديم الحياة اللائقة لهم، وجار العمل على تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع.


وأوضح الهوارى - فى بيان اليوم الخميس - أنه بالنسبة لمشروعات قطاع الطرق جاري العمل لتوسعة ورصف طريق ترعة الزينية بداية من الصيادين وحتى كوبرى السيد عبد الحق بطول 1.5 كيلو متر، وتوسعة ورصف طريق شق الساقية بقرية الزينية بحرى بطول 500 متر، وتوسعة ورصف طريق طراد النيل (الأقصر- العشي) بطول 3 كيلو مترات ، وتوسعة ورصف طريق غزالي مدخل قرية الصعايدة بطول 400 متر، وتوسعة شارع مدخل الزينية من أسفل المحور وحتي ميدان الصيادين ليصبح عرض الشارع من الجهة الشرقية 12 مترًا تقريبا، ومن الجهة الغربية 11 مترًا وتجديد البلدورات ورصف الجزء المضاف للشارع ، وترميم قطاعات الطريق الجانبي للسكة الحديد من طريق الـ 60 وحتى كوبرى العشي بطول 4 كيلو مترات، وذلك بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.


وأضاف الهواري أن مشروعات قطاع الكهرباء الجارى تنفيذها على مستوى قرى مركز ومدينة الزينية تتضمن إقامة 20 عمودا مسلوبا بمشتملاتهم لإنارة مدخل الزينية ضمن أعمال التطوير، و10 أعمدة كهرباء منازل بمشتملاتهم.


أما عن مشروعات قطاع التعليم تم البدء في أعمال إنشاءات مدرسة الشعراوي بتكلفة 11 مليونا لتضم 26 فصلاً لطلاب رياض الأطفال و التعليم الأساسى، و أيضاً جارى العمل فى إنشاءات معهد شهداء آلـ بدوى بالزينية بحرى الأزهرى فتيات، ومن المقرر أن يتكون من أرضى و4 طوابق لطالبات التعليم الأساسى والثانوى وهو تبرع من المواطن عبد الحكيم بدوى على مساحة 9 قراريط .


وعن مشروعات الصرف الصحى، أوضح الهوارى أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تتضمن أعمال ضم محطة رفع الزينية قبلي ومحطة رفع الزينية بحري ومحطة رفع الصعايدة ومحطة رفع العشي بمحطة الشعراوي بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

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