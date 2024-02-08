بايدن يستقبل ملك الأردن في البيت الأبيض الاثنين المقبل

يعتزم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة الولايات المتحدة وعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وسيناقش الزعيمان الوضع المستمر في غزة والجهود المبذولة لتحقيق نهاية دائمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب الجهود الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تعزيز المساعدات الإنسانية إلى غزة ورؤية لسلام دائم يشمل حل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل.

وتضيف القراءة الأمريكية أن الزيارة ستحتفل أيضًا بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والأردن، مع العمل على تعميق تلك العلاقات.

وأعلن الديوان الملكي الأردني في وقت سابق من اليوم الخميس أن الزيارة الأمريكية هي واحدة من أربع محطات يقوم بها عبد الله مع كندا وفرنسا وألمانيا، حيث تسعى عمان إلى حشد الدعم لوقف إطلاق النار في غزة.