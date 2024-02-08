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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

باجتماع مجلس الوزراء: وزيرة الثقافة تستعرض فعاليات ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

استعرضت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقام رئيس مجلس الوزراء بحضور فعاليات افتتاحها، حيث عُقدت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وخلال عرضها، أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني أن المعرض حقق هذا العام نجاحًا كبيراً وأرقامًا قياسية لم يشهدها من قبل، بما يعكس ريادته إقليميًا ودوليًا، حيث بلغ عدد زوار المعرض خلال هذه الدورة ما يقرب من 5 ملايين زائر من مختلف الفئات العمرية، وشهد المعرض طوال فترة انعقاده أكثر من 550 فعالية ثقافية وعدد 120 فعالية فنية.

وفي ذات السياق، نوهت وزيرة الثقافة إلى أن المعرض شارك فيه ما يقرب من 1200 ناشر بعدد 5000 عارض من 70 دولة من مختلف قارات العالم، كما أشارت إلى أن المعرض حقق مبيعات قياسية لدور النشر الخاصة والمؤسسات العامة والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة تخطت النصف مليون نسخة.

كما أضافت " الكيلاني" أن المعرض استضاف ما يقرب من 200 كاتب وأديب ومفكر عربي وأجنبي، حيث تم استضافتهم في محاور البرنامج الثقافي، وتم اختيار الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، باعتباره أحد رواد علم المصريات، كما تم اختيار الكاتب يعقوب الشاروني شخصية المعرض لأدب الطفل.

وأوضحت الوزيرة أن المعرض شهد العديد من الفعاليات الهامة مثل فعالية "يوم فلسطين"، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون على هامش المعرض مع وزير الثقافة الفنزويلي لدعم التبادل الثقافي.

وفي الختام، أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني إلى أن فعاليات ختام هذه الدورة شهدت إعلان أسماء الفائزين بجوائز المعرض، كما شهدت تسليم راية الدورة المقبلة إلى دولة سلطنة عمان التي تم اختيارها كضيف شرف للمعرض في دورته الـ 56 لعام 2025.

وتم عرض فيديو يسرد فعاليات المعرض المختلفة.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب

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