مقرر لجنة بالحوار الوطني: دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بزيادة الاستثمار في مصر

أشاد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بإعلان رئيس الوزراء تشكيل لجنة قانونية لدراسة استثمارات تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

وقال سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "قرار رئيس الوزراء، مهم ويأتي في توقيت مهم.. جميع دول العالم تتناقس على جذب المستثمرين الأجانب".

وأضاف: "قرار رئيس الوزراء يعطي للاستثمار الأجنبي الذي يفكر في الدخول لمصر ميزة في سهولة الإجراءات ولغة مشتركة مع جميع المستثمرين الأجانب وأيضا يعيد على مصر بالخير والنقد الأجنبي سيبدأ دخوله بشكل محترم يجعلنا نخرج من الأزمات"، لافتا إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي أبدت اهتمام كبير بزيادة استثماراتها في مصر".

وأشار سمير صبري، إلى أن "قرار رئيس الوزراء يتماشى مع مخرجات جلسات الحوار الوطني ويبين فلسفة القيادة السياسية عندما دعت للحوار الوطني".

