مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي ويثمن قراراته الاجتماعية

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار يشكر عميقا رئيس الجمهورية، ويثمن عاليا قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، والتي وصفها سيادته بانها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

ويعتبر مجلس الأمناء هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية الحالية، والذي دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة، لترشد المشتركين فيها نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديا واجتماعيا في مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد في نفس الوقت على بناء اقتصاد مصري قوي ومتقدم ومستقل.

وينضم مجلس الأمناء بصورة كاملة إلى مطلب عموم المصريين، بأن تترافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية، من الحكومة وكل الجهات المختصة، لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو استغلال بها، حتى لا تفقد تلك الحرمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسي الذي قصده الرئيس منّ ورائها، وهو دعم المواطنين المصريين في ظل الظروف الراهنة.