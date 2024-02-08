هيئة الشراء الموحد توضح تفاصيل الشراكة مع 5 شركات عالمية.. فيديو

تحدث العميد أحمد محمد مخلوف، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، عن التعاون مع 5 كيانات عالمية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الطبية.

وقال العميد أحمد محمد مخلوف، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أهمية مثل هذه الاتفاقيات هي أننا نصنع مستلزمات طبية ومستحضرات طبية التي تفيدنا في المستقبل وعدم الحاجه إلى استيرادها من الخارج".

وأضاف: "من أهم شروط الاتفاقية أننا نصنع المنتجات مع 5 شركات وفقا للمواصفات الدولية وشهادات الجودة العالمية، وهذا ما سيؤدي إلى التصدير بعد تغطية السوق المحلي"، لافتا: "من ضمن الاتفاقية أن الجزء الخاص بالتصدير سيكون لقارة أفريقيا والشرق الأوسط وأن الشركة الأم لن تصدر للمنطقة إلا عن طريق المصنع المتواجد في مصر".

وأشار العميد أحمد محمد مخلوف، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد،: "من شروط الاتفاقية أن المصنع المتواجد في مصر سيكون مركزا للتصدير والتوزيع لأفريقيا نيابة عن الشركة الأم"، موضحا: " الاتفاقية مع 5 شركات عالمية في مجال المعامل الصحية والمستلزمات الطبية لتطوين صناعتها في مصر بالتعاون مع شركات قطاع خاص".