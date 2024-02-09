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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

صدى البلد

أعلن قصر باكنغهام، الإثنين، إصابة الملك تشارلز الثالث بورم سرطاني، مؤكدا، خلال بيان، بدءه رحلة علاج.

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وكشف بيان قصر باكنغهام، أن الاختبارات التشخيصية اللاحقة لعلاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا، أثبتت "إصابته بشكل من أشكال السرطان".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الورم السرطاني الذي يعاني منه تشارلز الثالث، فيما أكد مصدر داخل القصر أن الملك "لا يعاني سرطان البروستاتا" كما هو متداول.

تدهور الحالة الصحية لتشارلز الثالث، جاءت بعد عدد من التوقعات، التي أعلن عنها عرافون في أوقات سابقة، بأن الأسرة الملكية البريطانية ستعيش حالة حزن العام الجاري، بخلاف التنبؤ بتنازل الملك عن العرش.

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