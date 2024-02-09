علي الدين هلال: مبارك كان يخشى الفوضى.. وكلف القوات المسلحة لاستقرار البلد

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن خطاب تنحي مبارك كان نقطة فاصلة في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن مبارك كان يخشى الفوضى، وكلف القوات المسلحة بأدارة شئون الدولة للإستقرار.

وقال علي الدين هلال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن تنحي مبارك عن الحكم في عام 2011 لم يكن مفاجأة، مؤكدا أن كل المؤشرات في ذلك الوقت، كانت تتجه لذلك.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن إحساسي كمواطن بعد تنحي مبارك لم يشمل الشعور بالمفاجأة، كون الطريقة التي تعاملت مع الثورة والتظاهرات، أوحت بأننا سنرى نهاية»