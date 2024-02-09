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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشار صورها.. طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

صدى البلد

نشرت الدكتور شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور للرد عن سمكة تنتشر صورتها بالسوشيال ميديا لوجودها بالاسواق 

 

وقالت شيرين " تسائل  الكثير عن  هذه السمكة  وإذا كانت سامة من عدمه ...

 وقالت شيرين هذه السمكة  تسمي البلاط أو  البلاطة وهي من اسماك البحر الاحمر  والبحار المدارية

السمكة اسمها بالإنجليزية Leather jacket    لان جلدها سميك وكأنها لابسة چاكيت جلد

سمكة بنت تتغذى على الجمبري وقنافذ البحر وعنيدة جدا في صيدها

 

وتابعت شيرين “ يا ريت محترفي الصيد يكتبوا لنا تجاربهم معاها وكيفية صيدها والطُعم المستخدم في الصيد بيكون ايه غير الجمبري” 

 

 

فإن السمكة بلا قشور تسلخ بسهولة من الذيل ويتناولها الكثير أنها مقلية ولحمها من اللحوم الممتازة وشوكها قليل "

البلاط السمكة الدكتور شيرين زكي بحر الأحمر شوكة لحوم لجنة سلامة الغذاء شيرين زكي أسماك البحر الأحمر

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