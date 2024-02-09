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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس دجال تسبب في وفاة طفل بحجة علاجه من مس شيطاني بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس دجال 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بضرب طفل بالصف الأول الإعدادي، حتى الموت بحجة علاجه من مس شيطانى، كما أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة الطفل، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 

وكشفت التحقيقات أن أسرة الطفل استدعت المتهم لاعتقادهم أن الطفل يعاني من مس شيطاني فسكب الدجال عليه ماء وظل يضرب فيه ضربا مبرحا فلى مصرعه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة الخصوص، يفيد بمصرع طفل يدعى "مصطفى .م" 14 عامًا، إثر تعرضه للضرب المبرح. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بمنطقة السقيلي دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة دجال اعتزم علاج الطفل بناء على رغبة والده وظل يضربه ضربا مبرحا بحجة إصابته بمس شيطانى حتى لقي مصرعه وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية تقرير الصفة التشريحية الطب الشرعى المباحث الجنائية الخصوص

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