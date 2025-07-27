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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة ليفربول مشيدا بـ محمد صلاح: مصدر إلهام لشباب النادي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أشاد أسطورة ليفربول السابق، إيان راش، بالنجم المصري محمد صلاح، واصفًا إياه بـ"مصدر الإلهام" لجيل الشباب في النادي، مؤكدًا أنه يستحق تولي منصب نائب قائد الفريق في الموسم الجديد.

وفي تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو"، عبر راش عن سعادته الكبيرة بتجديد عقد صلاح مع "الريدز"، مشيرًا إلى أن الدولي المصري كان مذهلًا خلال النصف الأول من الموسم الماضي، بينما قدّم دورًا أكثر صناعة خلال النصف الثاني.

ودعم راش فكرة تولي صلاح دورًا قياديًا أكبر داخل الفريق، لاسيما بعد رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، حيث كان الأخير يشغل منصب نائب القائد خلف الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقال الهداف التاريخي لليفربول: "محمد صلاح يستحق 100% أن يكون نائب القائد فان دايك يؤدي دوره بشكل رائع كقائد، وصلاح لديه ما يؤهله للقيام بدور محوري داخل وخارج الملعب".

وأضاف راش: "ما يميز صلاح هو تطوره الدائم، يعمل بجد على تحسين نقاط ضعفه وتعزيز نقاط قوته. منذ إصابته في الكتف عام 2018، بات يمتلك بنية جسدية أقوى، ويظهر تصميمًا واضحًا على النجاح".

وأشاد راش بدور صلاح في دعم اللاعبين الشباب، قائلًا: "عندما تتحدث معه، تجده متواضعًا ومتعطشًا للتعلم، والأهم أنه لا يبخل بخبراته على الصاعدين في الفريق".

ومنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017 قادمًا من روما، أصبح صلاح أحد أبرز أساطير النادي، محققًا العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب العديد من البطولات المحلية. ويبلغ صلاح من العمر 33 عامًا، ويُعد ثالث أفضل هدّاف في تاريخ ليفربول.

محمد صلاح صلاح إيان راش أسطورة ليفربول ليفربول

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