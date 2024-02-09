نشرت وزارة الصحة والسكان نصائح هامة للحفاظ على صحة المسنين، في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يستهدف فحص وعلاج الأشخاص من 65 عاما فأكثر بالمجان .

نصائح هامة للحفاظ على صحة المسنين