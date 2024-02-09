نشرت وزارة الصحة والسكان نصائح هامة للحفاظ على صحة المسنين، في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يستهدف فحص وعلاج الأشخاص من 65 عاما فأكثر بالمجان .
نصائح هامة للحفاظ على صحة المسنين
- تجنب الحياة الكسولة (لابد من المشي والحركة الدائمة لأنها مفيدة للجسم ).
- تناول الغذاء الذي يحتوي على الألياف لتنظيم حركة الأمعاء والذهاب للمرحاض في مواعيد ثابتة.
- ممارسة النشاط البدني اليومي وتجنب الجلوس والاستلقاء معظم الوقت ( المشي أفضل الأنشطة).
- تجنب الوحدة والانعزالية وينصح بالاتصال بالأقارب والأصدقاء باستمرار
- ينصح بالتغذية المتوازنة والحفاظ على وزن الجسم الصحي.
- من الضروري اختيار أغذية صحية ومناسبة لكبار السن
- تنظيم مواعيد الاستيقاظ والنوم يوميا
- لابد من الحفاظ على النظافة الشخصية