محافظ الدقهلية يرافق وزير الري خلال تفقده مصنع أجا لصناعة المواسير البولي إثيلين

تفقد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية يرافق وزير الري مصنع أجا لصناعة المواسير البولي إثيلين التي تستخدم في المشروع القومي للصرف الزراعي المغطي ، والتابع لوزارة الري الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المغطي .



حيث تفقد " سويلم " و " مختار " خطوط الإنتاج بالمصنع واستمعوا الي شرح مفصل حول مراحل الإنتاج داخل المصنع والكمية التي ينتجها المصنع يوميا والاحتياجات التي يتطلبها المصنع لإعادة تطويره ورفع كفائته لزيادة الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع لتلبية احتياجات المشروع القومي للصرف المغطي لخدمة الأراضي الزراعية والمزارعين لزيادة معدل إنتاج المحاصيل الزراعية .



وأشار " المحافظ " الي أن فخامة الرئيس السيسي أمر بتطوير الصناعه المصرية وفي المقدمه تطوير واستغلال المصانع القومية التابعة للدولة لأن هذه المصانع تعد ثروة قومية للدولة لأنها تنتج صناعات فريدة من نوعها ذات جوده عالية يحتاج إليها السوق المصري بالإضافة إلي خبرة العالمين بهذه المصانع علي مدار عشرات السنين.



وأكد " مختار " علي أن الهدف من دعم وتطوير الصناعة هو دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلي زيادة معدلات التصدير

لدعم الاقتصاد الوطني .



ووجه " سويلم " بسرعة الانتهاء من تطوير مصنع أجا لصناعة المواسير البولي ايثيلين لزيادة معدل الإنتاج وتلبية احتياجات مشروع الصرف المغطي مشيراً إلي أن هذا المصنع يعد ثروة قومية لوزارة الري يجب الحفاظ عليه وتطويره وفقاً لاحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة.



وصرح " وزير الري " قائلا بأن وزارة الري ترحب بجميع المستثمرين للشراكة في إنشاء مصانع جديدة لخدمة مشروع الري بالتنقيط لتوفير المياه ودعم الزراعة بالإضافة إلي الشراكة في إنشاء جميع المصانع التي تخدم مشروعات الري والصرف والمشروعات الخدمية والاستثمارية الأخري .



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