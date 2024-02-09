عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلان عن الفائزين في مسابقة أفضل صورة للمعالم السياحية والأثرية بالإسكندرية

صورة من الفائزين
صورة من الفائزين في المسابقة السياحية

أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن الفائزين في المسابقة السياحية التي أطلقتها تحت عنوان" Alex ThroughYour Lens" لأفضل صورة عن المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك على صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة والوزارة على فيسبوك وإنستجرام .

وتم تنظيم هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة فوتوبيا على هامش أسبوع "الإسكندرية للصورة " والذي أُقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة.

من جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن تنظيم هذه المسابقة يأتي في إطار خطة الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري وإلقاء الضوء على المقومات والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها ولاسيما تلك الموجودة بمحافظة الإسكندرية وتشجيع المبدعين وهواة التصوير بالتقاط صور فوتوغرافية تبرز جمال هذه الأماكن، بالإضافة إلى تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة أنه سيتم تنظيم برنامج سياحي لمدة يوم للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في هذه المسابقة لزيارة محافظة الفيوم خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لافتة إلى أن هذة النوعية من المسابقات تعد إحدى الأدوات الفاعلة للتعريف بالمقاصد السياحية المختلفة وإلقاء الضوء علي تنوع وجاذبية المنتج السياحي المصري.

وأضافت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أنه تم نشر الصور التي قام الفائزون في المسابقة بتصويرها على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالهيئة والوزارة، كما أنه تم الإعلان عن الفائزين من خلال مؤسسة فوتوبيا وصفحات الفعالية، بالإضافة إلى التواصل معهم من خلال الرسائل علي حساباتهم الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن شروط المشاركة في المسابقة تضمنت نشر 3 صور بحد أقصى لكل متسابق، وأن تكون الصور المشاركة لم يسبق نشرها من قبل، وحصول الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على حق استخدام المحتوى في طباعته وإعادة نشره واستخدامه في وسائل الترويج المختلفة، وأن يكون المحتوى غير مخصص للاستخدام التجاري، بالإضافة إلى أن مسئولية وموثوقية ملكية المحتوى تقع على ناشره، وأن يكون المحتوي المنشور ملائم من حيث الجودة والمضمون، إلى جانب أهمية أن يُظهر المحتوى المشارك ملامح الأماكن السياحية والأثرية في محافظة الإسكندرية ولاسيما المتحف اليوناني الروماني.

1000389977
1000389977
1000389978
1000389978
1000389979
1000389979
1000389983
1000389983
1000389975
1000389975
وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الاسكندرية الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السياحة السياح السياحى المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

حكم استعمال الكريمات أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: الأهلي الأقرب للفوز ببطولة الدوري

التنمية المحلية: تخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل لتأهيل صف ثان بالمحليات

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

وفاة نقيب صيادلة مصر السابق وهذا موعد الجنازة

رئاسة الجمهورية : أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث جلسة تصوير|شاهد

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

فيديو

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ