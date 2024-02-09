برلمانى: قرارات السيسى حماية حقيقية للطبقات الكادحة

رحب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تمس قطاعات واسعة من المواطنين في ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التاريخية.



وقال " أبو الدهب " فى بيان أصدره اليوم : إن هذه القرارات بعثت برسالة طمأنة لكل المصريين على مستقبل مصر الاقتصادى مؤكداً أنه بلغة الاقتصاديين فإنه من الصعب اتخاذ مثل هذه القرارات فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة ولكن الرئيس السيسى اتخذها بكل جرأة لثقته الكبيرة فى قدرة كل المصريين الشرفاء على دعم ومساندة الدولة المصرية لمواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه مصر.



وأشار الدكتور أحمد جلال أبو الدهب إلى أن هذه القرارات الإنسانية من الرئيس السيسى جاءت فى توقيت مناسب للغاية لعدة اعتبارات فى مقدمتها قرب حلول شهر رمضان المبارك ولمواجهة ظاهرة التضخم وارتفاع الاسعار مما يعكس شعور القيادة السياسية بحال المواطنين ويرنو دوما للتخفيف عن كاهل البسطاء في ظل تحديات غير عادية مؤكداً أن قرب الرئيس السيسى من المصريين كأب لهم لايتردد لحظة فى اتخاذ مثل هذه القرارات لإسعاد كل المصريين فالواقع والتاريخ أكدا لكل المصريين وبجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن هدف الرئيس السيسى هو تحقيق امال وطموحات شعبه ومواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية حدودها