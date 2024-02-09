وفاة نقيب صيادلة مصر السابق وهذا موعد الجنازة

عمت حالة من الحزن بين صيادلة مصر بعد الإعلان عن وفاة الدكتور محمد عبد الجواد نقيب صيادلة مصر السابق عن عمر يناهز 83 عاما.

وتشيع جنازة الراحل عقب صلاة عصر اليوم الجمعة بمسجد نادي جمعية أحمد عرابي بالعبور، وتقام مراسم تشييع الجنازة بمقابر العائلة في منطقة أحمد عرابي.

وحصل الدكتور محمد عبد الجواد، على بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة عام 1962، وقد تم انتخابه لأول مرة عام 1990 عضوا بمجلس النقابة العامة للصيادلة، وأعيد انتخابه عام 1994 عضوا ثم وكيلا للنقابة، فيما فاز بمنصب نقيب صيادلة مصر فى 2011.

من جانبه نعت نقابة صيادلة القاهرة وعدد من قيادات المهنة الحاليين والسابقين الدكتور محمد عبد الجواد، داعين له بالرحمة والمغفرة.