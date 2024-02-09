الأوقاف تعلن عن موضوعات خطب شهري شعبان ورمضان

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب شهري شعبان ورمضان.
أولًا : خطب شهر شعبان 1445 هـــ
الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.
الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.
الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.
ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ
الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات
الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات
الجمعة الثالثة : أعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان .
الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد .