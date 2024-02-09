"رقمنة المناهج التعليمية" دورة تدريبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

أعلن الدكتور صفوت علي صالح مدير مركز دار العلوم للإبداع بجامعة القاهرة عن دورة صناعة المحتوى التعليمي الرَّقمي والتي تهدف إلي اكتساب مهارة رقمنة المناهج التعليمية بما يمكِّنك من تصميم وإنتاج المحتوى التعليمي في صورة رقميَّة تناسب بيئة العمل التعليمية.

واوضح أن محاور الدورة تكون رقمنة المخرجات التعليمة المستهدفة، رقمنة المحتوى المعرفي والتطبيقي، رقمنة طرق ووسائل التدريس، منصّات التعلُّم الرقمي، التقويم المرقمَن، إدارة البيئة التعليمية رقميًّا، مركزية المتعلم و الفروق الفردية في التعليم المرقمن، وبنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:

• التمييز بين أنماط الرقمنة

• فهم عمليات رقمنة المناهج والمقررات

• تقييم قدراتك في مجال رقمنة المحتوى التعليمي

• تفعيل التقنيات الرقمية في التصميم والإنتاج والتدريس

• كيفية تطوير المهارة الذاتية في رقمنة المحتوى وإعداد تقييم رقمي

• إدارة بيئتك التعليمية بصورة رقمية

واشار إلى أن مواعيد الدورة هي السبت 2 و9 و16 مارس حضوريًا، من الساعة 10:00 ص إلى 3:00 م، على أن يكون التدريب حضوريا في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، يُمنح المتدرب شهادة معتمدة والمدربون خبراء في المجال وعلى الراغبين بالحجز الدخول على الرابط التالي: http://tinyurl.com/58ac7p8j

جامعة القاهرة

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لعودة الدراسة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأكد انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.