على الدين هلال: الجيش لن يسمح لأحد بالاعتداء على الهوية والشعب المصري

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة كانت على وشك الدخول في حرب أهلية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أنه شعر بالخوف على الهوية جراء أفعال جماعة الإخوان آنذاك.

وأضاف الدكتور على الدين هلال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس الإخواني محمد مرسى وعد بتعين نائب له من الديانة المسيحية، وتم تعين سمير مرقص نائب له دون أي دور حقيقي يقوم به.

وتابع علي الدين هلال: الجيش لن يسمح لأحد بالاعتداء على الهوية والشعب المصري.

التحديات المختلفة

وأكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية أن الدولة تواجه العديد من التحديات المختلفة في الوقت الراهن.