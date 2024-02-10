التضخم في النرويج يتراجع إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام

تراجع معدل التضخم الرئيسي في النرويج إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من عام في يناير الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء النرويجي أن معدل التضخم الرئيسي، الذي يستثنى أسعار السلع المتقلبة مثل الطاقة، انخفض الشهر الماضي إلى 5.3 في المئة، وهو أدنى معدل له منذ سبتمبر 2022، وهو معدل يتفق مع تقديرات خبراء الاقتصاد، ولكنه أدنى من توقعات البنك المركزي النرويجي التي أشارت إلى 5.4 في المئة.

وبحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات، مازالت وتيرة التضخم في النرويج ضمن الأسرع في دول غرب أوروبا، حيث يغذي ضعف العملة المحلية الكرون الزيادة في أسعار الواردات، فيما وصلت معدلات نمو الأجور إلى أعلى مستوياتها خلال سنوات.

اقتصاد النرويج

وحقق اقتصاد النرويج أداء أفضل من اقتصاديات الدول الإقليمية المجاورة، منذ الخريف الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى الأداء القوي لقطاع الطاقة الحفرية الذي عوض تراجع قطاع البناء وتجارة التجزئة.