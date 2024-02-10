عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: قطاع التكنولوجيا في أمريكا يقدم أداءً أكثر من جيد

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الخبير الاقتصادي نديم السبع، محلل أسواق المال، إنّ قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم أداءً أكثر من جيد، حيث يتم دعم الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الشركات التي تعمل في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "السبع"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "أزهري"، أنّ الشركات الأمريكية الكبرى الثماني تقدم نتائج جيدة وسط إقبال كبير من المستثمرين على الذكاء الاصطناعي، موضحًا: "منذ أكتوبر وحتى اليوم فقد دخلنا إلى سوق صاعد، وكان يدعم ذلك توقعات الفيدرالي حيث خفض معدلات الفائدة".

وتابع : "مازالت الأسواق متفائلة، وسوق الأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية قوي، ونحن في سوق صاعد، وأمامنا المزيد من الارتفاعات في هذه الأسواق مدعومة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي".

الشركات الامريكية الخبير الاقتصادي خبير الاقتصاد تكنولوجيا قطاع التكنولوجيا سوق الأسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

اخبار مصر| رد مصري على تصريحات بايدن حول معبر رفح.. زيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة

موضوعات متعلقة

خبير يكشف كيف يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا على أمن المعلومات

ترشيحاتنا

عقوبة كبيرة تنتظر المخالفين.. الداخلية تحذر من التلاعب في لوحات السيارات

وكالة أنباء سوريا: هجوم إسرائيلي يستهدف دمشق

أضرار خطيرة يسببها النوم بالمكياج للبشرة.. تعرفي عليها

وصف سحرة فرعون في القرآن.. كيف تتقي شرورهم؟

سكان العجوزة في مرمى نيران حمو بيكا.. ما فعلت المباحث والحي؟

اخبار مصر| رد مصري على تصريحات بايدن حول معبر رفح.. زيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لراكب يفتح باب طائرة أثناء إقلاعها في كندا

ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

تجديد على قد الإيد.. طريقة عمل الشاورما بالكبدة

تحذير من وضع اللبن فى باب الثلاجة.. وهذه الطريقة الصحيحة لحفظه

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ