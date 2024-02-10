خبير: قطاع التكنولوجيا في أمريكا يقدم أداءً أكثر من جيد

قال الخبير الاقتصادي نديم السبع، محلل أسواق المال، إنّ قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم أداءً أكثر من جيد، حيث يتم دعم الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الشركات التي تعمل في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "السبع"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "أزهري"، أنّ الشركات الأمريكية الكبرى الثماني تقدم نتائج جيدة وسط إقبال كبير من المستثمرين على الذكاء الاصطناعي، موضحًا: "منذ أكتوبر وحتى اليوم فقد دخلنا إلى سوق صاعد، وكان يدعم ذلك توقعات الفيدرالي حيث خفض معدلات الفائدة".

وتابع : "مازالت الأسواق متفائلة، وسوق الأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية قوي، ونحن في سوق صاعد، وأمامنا المزيد من الارتفاعات في هذه الأسواق مدعومة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي".