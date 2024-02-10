شوبير يعزي نبيل كوكا نجم الأهلي في وفاة والده

قدم الإعلامي أحمد شوبير العزاء في والده اللاعب نبيل كوكا نجم الأهلي عبر حسابه على منصة أكس تويتر سايقا.

وكتب شوبير “خالص العزاء في وفاة والدالكابتن احمد نبيل كوكا لاعب النادي الاهلي ”.

تقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل «كوكا» لاعب الفريق الأول في وفاة والده.

وقال الأهلي، في بيان له: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الاسرة.. الكريمة الصبر والسلوان"