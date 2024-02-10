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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتخلص من الإكتئاب؟.. القيام بأنشطة ونمط الحياة الصحي أبرز الحلول

الإكتئاب
الإكتئاب

كشف موقع إكسبريس عن نصائح عامة يمكن أن تساعد في التعامل مع الشعور بالاكتئاب. 

إذا كنت تعاني من أعراض الاكتئاب المستمرة والمزمنة، فمن المهم أن تستشير متخصصًا في الصحة العقلية مثل طبيب نفسي أو معالج نفسي للحصول على مساعدة مهنية، تشمل ما يلي :

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نصائح للتخلص من الاكتئاب 

1. التحدث مع شخص موثوق به: حاول مشاركة مشاعرك وأفكارك مع شخص مقرب منك، سواء كان ذلك صديقًا أو أفراد عائلتك. قد يمنحك الحديث عن مشاعرك الفرصة للتخفيف من الضغط العاطفي والحصول على الدعم الذي تحتاجه.

2. البقاء نشطًا: حاول القيام بأنشطة تستمتع بها وتساعدك على التركيز والتحفيز. قد تشمل هذه الممارسة الرياضة، والمشاركة في الهوايات والأنشطة الاجتماعية، وتعلم مهارات جديدة. النشاط البدني والعقلي يمكن أن يساعد في رفع المزاج وتقليل الأعراض السلبية.

3. العناية بالصحة العقلية والجسدية: حاول الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك النوم الجيد، والتغذية المتوازنة، وممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل. يمكن أن يكون الاهتمام بصحتك العامة جزءًا هامًا من التعافي من الاكتئاب.

4. تحديد الأهداف الصغيرة: قم بتحديد أهداف صغيرة وقابلة للتحقيق يوميًا. قد تشمل هذه الأهداف القيام بمهمات بسيطة مثل ترتيب غرفتك أو إكمال مهمة صغيرة في العمل. تحقيق الأهداف الصغيرة يمكن أن يساعد في زيادة الثقة بالنفس وتعزيز المزاج.

5. العثور على دعم مجتمعي: قد يكون من المفيد الانضمام إلى مجموعة دعم مجتمعية أو البحث عن منظمات تقدم دعمًا لأولئك الذين يعانون من الاكتئاب. يمكن أن يوفر الدعم المجتمعي بيئة داعمة وفهمًا من الآخرين الذين يواجهون تحديات مماثلة.

مرة أخرى، إذا كنت تشعر بأعراض الاكتئاب المستمرة والشديدة، فمن الضروري أن تطلب المساعدة المهنية. يمكن لمتخصصي الصحة العقلية أن يقدموا التقييم والدعم المناسب لمساعدتك في التغلب على الاكتئاب.

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