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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير يقدم نصائح وحلولا للعودة للفصل الدراسي الثاني بقوة وحماس

خبير يقدم نصائح وحلول
خبير يقدم نصائح وحلول للعودة للفصل الدراسي الثاني بقوة وحماس

مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني، يتجه الأهالي بحثًا عن طرق لتحفيز أبنائهم لطرق الدراسة الصحيحة والتقدم بالتحصيل العلمي حتي يكون الترم الثاني أكثر حماسا وقوة ونشاطا، وتسهيل عملية الدراسة والاستذكار، في هذا السياق، قام فريق "صدى البلد" بجمع آراء خبراء التعليم لتقديم النصائح والحلول الفعالة التي تساعد في تحفيز الطلاب وضمان سير الدراسة بانتظام وفاعلية خلال الفصل الثاني.

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تحفيز الطلاب وتشجيعهم

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على أهمية تحفيز الطلاب وتشجيعهم للتفوق في الدراسة، موضحًا أن يجب على الآباء إظهار الدعم والتقدير لجهود أبنائهم في الفصل الدراسي الأول وتشجيعهم على تحقيق وأستكمال أهدافهم الدراسية بالفصل الدراسي الثاني.

تحديد الأهداف ووضع خطط

ونصح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أولياء الأمور بتحديد الأهداف الدراسية بالتعاون مع الطلاب ووضع خطط واضحة لتحقيقها، حيث يعتبر ذلك دافعًا قويًا للطلاب للعمل بجدية والتركيز على تحقيق تلك الأهداف.

إدارة الوقت وتنظيم الجدول الدراسي

وشدد الخبير التربوي، على أهمية إدارة الوقت بشكل فعال وتنظيم الجدول الدراسي، حيث يمكن ضمان توزيع الوقت بين المذاكرة والاستراحة والأنشطة الترفيهية بطريقة متوازنة.

أساليب مذاكرة فعالة

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى ضرورة تبني أساليب مذاكرة مبتكرة وفعالة، مثل استخدام الخرائط الذهنية والملخصات وتقنيات الاستذكار السريع لتعزيز التركيز وتحسين الاستيعاب.

التواصل مع المدرسين والخبراء التربويين

ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى ضرورة التواصل المستمر من قبل الأهالي مع المدرسين والمرشدين التربويين لمتابعة تقدم الطلاب والتعامل مع أي صعوبات تواجههم في الدراسة.

توفير بيئة دراسية مناسبة

ونصح الخبير التربوي، أولياء الأمور بتوفير بيئة دراسية هادئة وملائمة للطلاب قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث يمكن للهدوء والانتظام في المكان أن يسهما في زيادة التركيز والاستفادة من وقت الدراسة بشكل أفضل.

استراتيجيات فعالة لتحفيز الطلاب

وأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني، هناك استراتيجيات فعالة لتحفيز الطلاب لتحقيق التفوق في الفصل الدراسي الثاني، منها:

تحديد أهداف واقعية:

حث الطلاب على تحديد أهداف دراسية واقعية قابلة للقياس والتحقق.

تفعيل دور الأهداف في تحفيز الطلاب للعمل بجد وتحسين أدائهم.

توفير بيئة دراسية مناسبة:

يجب الدراسة في بيئة هادئة وخالية من التشتت.

توفير الأدوات والموارد التعليمية الضرورية.

تعزيز التحفيز الذاتي:

تشجيع الطلاب على تطوير مهارات التحفيز الذاتي.

تحفيز الاستقلالية في إدارة الوقت والمهام الدراسية.

مكافأة الإنجازات:

تقديم تحفيز إيجابي للطلاب عند تحقيقهم الإنجازات.

إقامة مسابقات أو أنشطة تحفيزية بين الطلاب.

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