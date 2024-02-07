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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على المنح التنافسية المُقدمة من التشيك للعام الدراسي 2024-2025

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه، مدة كل منها عام، ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات “الهندسة –  العلوم الأساسية –  الفيزياء النظرية والتطبيقية –  اللغة التشيكية وآدابها”.

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وأوضحت الوزارة أن شروط التقدم للمنحة هي:

أولا: لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه

أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية –  المعاهد  –  الهيئات –  المراكز البحثية.

- ألا تزيد سن المتقدم لجمع المادة العلمية للدكتوراه على 35 سنة في تاريخ بدء الإعلان.

- أن يشغل المتقدم وظيفة مدرس مساعد أو باحث مساعد أو ما يُعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المُدرجة بخطة البعثات.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.

- ألا تزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن على 3 سنوات (عند التقدم للمنحة).

ثانيًا: للمهمات العلمية

- أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية –  المعاهد  –  الهيئات –  المراكز البحثية.

- ألا تزيد سنه على 40 عاما للمدرس، و50 عاما للأستاذ المساعد، و55 عاما للأستاذ كحد أقصى في تاريخ بدء الإعلان.

- أن يشغل المتقدم وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

وكان قد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخرج الطلاب الحاصلين على الشهادة المزدوجة بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، بحضور د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والبروفيسور أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن، ود. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور مراحل بداية التعاون مع جامعة إيست لندن والتي بدأت في عام 2015، خلال العام الدراسي الأول من تعيينه عميدًا لكلية الهندسة في جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أنه حرص على ترسيخ العلاقة المُستدامة بين المؤسستين، من خلال العمل التعاوني المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواءمة المناهج الدراسية.

وأشار الوزير إلى أن فترة تبادل الوفود استمرت لمدة عامين حتى جرت مراسم التوقيع في عام ٢٠١٨ في وزارة التعليم العالي لثلاثة برامج، ثم تطورت لتشمل 11 برنامجًا مُقدمة في الهندسة، وفي عام 2021 تم ضم كلية الحاسبات والمعلومات، وقدم الشكر لكل من ساهم في هذه الشراكة المُثمرة بين الجامعتين.

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